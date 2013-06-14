Желающих, правда, было не слишком много, всего лишь 5-6 домбристов, но для первого раза довольно прилично, считают организаторы мероприятия. - Домбра-party это не моя идея, - рассказывает организатор мероприятия. - В принципе, этот флешмоб проводился уже во многих городах Казахстана, просто в Уральске устраивается в первый раз. Идея возникла у меня ещё в марте, но из-за работы постоянно не хватало времени. Наконец-то решила проводить - опубликовала объявление в социальных сетях, распространила информацию среди знакомых. Среди участников флешмоба (именно такую формулировку выбрали организаторы мероприятия) были замечены. Сначала участники устроили что-то вроде импровизированного состязания, а затем начали играть искусства для. К слову, зрителей было хоть отбавляй. По словам организаторов, домбра-party будет проводиться регулярно - каждый четверг в 19.00