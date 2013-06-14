- После январского митинга вроде все наладилось, зарплату стали вовремя выдавать, но она стала ощутимо меньше, - рассказал. - И теперь вот снова начали задерживать. В прошлом месяце нам выдали зарплату только 13 числа и то только половину. И сейчас уже 14 число, а денег до сих пор нет. Обращались руководству, нам пообещали, что выплатят только в следующую среду. Но счета МГК ДЭП арестовала налоговая. С чего они нам собираются платить?! Такое происходит не в первый раз. У многих из нас кредиты, по которым почти каждый месяц идет задержка. Многие живут на съемных квартирах. Вот сегодня мы пришли к начальнику управления внутренней политики, а потом пойдем в акимат, чтобы задать вопрос: когда будет зарплата? В это время к зданию подъехал. Он отозвал Аскара УТЕПОВА в сторону, однако все, в том числе и журналисты, пошли за ним. - Деньги уже на счету, и сегодня начнутся перечисления, - сказал ЖАМАНГАРИН. Начальник ЖКХ подтвердил, что счет МГК ДЭП арестован. В итоге всех пригласили в городской акимат, где рабочих принялТакже за круглым столом сидели начальник ЖКХ Елтай ЖАМАНГАРИН,. Аскар УТЕПОВ рассказал о задержке зарплаты, о том, что одни бригады получают больше чем другие, об отсутствии спецодежды и о двойной бухгалтерии в ДЭП. - В прошлом месяце я пошел получать премиальные, - говорит УТЕПОВ. - В плановом отделе мне сказали, что начислено 30%, а выдлали мне меньше. Пошел тогда в бухгалтерию, а бухгалтер показывает мне ведомость в которой указано 20%. И так не только у меня, у многих из наших. Получается, что по одной ведомости МГК ДЭП указывает, что мы получили премиальных по 30%, а на самом деле выдают 20%. Куда и кому уходят по 10% от каждого работника?! - Действительно ошибка в плановом отделе была, виновные уже наказаны, - ответил на это начальник ДЭП Олег БОЛТЫШЕВ. Между тем, начальник городского финансового отдела Ануарбек КАБАШЕВ рассказал, что у них имеется договоренность с городской и областной налоговой, и на счету уже имеется сумма в размере 89 миллионов тенге, которые буквально сегодня будут перечислены в банк. - Сегодня, наверное, уже не успеют перечислить на счета рабочих, но в понедельник крайний срок во вторник, вы свою зарплату получите, - заключил начальник горФО. Замакима города Галым ОРЫНГАЛИЕВ выслушал все доводы и пообещал рабочим, что все их факты будут проверены, начальникам ЖКХ и горФО сказал, чтобы они провели проверку в МГК ДЭП. Подробнее читайте в следующем номере газеты «Мой ГОРОД».