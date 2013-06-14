13Российская госдума сегодня рассмотрит в первом чтении «пиратский закон». Он позволяет провайдерам без суда блокировать сайты с нелегальным контентом. Эксперты уже увидели в этом инструмент для борьбы с неугодными ресурсами «Пиратский закон» депутаты обещают принять до конца весенний сессии. То есть почти сразу. Проект не одобрен правительством, но получил негласную поддержку в Кремле. И стал большой неожиданностью для Министерства культуры. До сих пор в ведомстве Мединского готовили свой законопроект по борьбе с сетевым пиратством. Но их документ не прошел согласительную комиссию и не был внесен в Думу. Форсировать события, депутатов, видимо, подтолкнула встреча президента в Сочи с кинематографистами. И их жалобы на засилье пиратов. В законе Минкульта предполагалось штрафовать пользователей за распространение нелегального контента, в депутатском варианте все проще. Провайдер может заблокировать сайт с пиратским содержанием и до решения суда. Если владельца признают виновным, сайт удалят, если нет — разблокируют. Такой закон дает возможность закрывать неугодные ресурсы, отмечает политолог Сергей Рыженков: «Могут решаться при помощи такого закона и политические задачи, т.е. сделать такой расплывчатый закон, как у иностранных агентов, и все, что власти не нравится и что она терпеть не хочет, можно под этим соусом прикрывать». В варианте Минкульта было понятно, что считать пиратским контентом. Ведомство планировало создать реестр интеллектуальной собственности. Все, что в него войдет, защищено законом. В думском документе такого положения нет, а значит, теоретически сайт можно закрыть за публикацию одной - единственной фотографии. Тут можно вспомнить, как в реестр запрещенных сайтов попадала вся Википедия за статью о курении канабиса. Все это делается, чтобы лишить интернет анонимности считает владелец сервиса статистики liveinternet Герман Клименко: «Мне кажется, что наше государство пытается таким образом аккуратно провести некоторую деанонимизацию, потому что по большому счету основная проблема пиратства и всего остального, это то, что человек анонимен и не отвечает за свои действия. Попытки государства двинуться в этом направлении сильно напоминают Штирлица». Не исключено, что в «пиратский закон» могут добавить и уголовную ответственность. Буквально в мае депутат Говорухин предложил сажать на два года тех, кто ведет незаконную съемку в кинотеатрах. bfm.ru