14В Мангистауской области были убиты экс-председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Мухит Кубаев и чемпион мира по каратэ, бывший сотрудник правоохранительных органов Серик Бимурзин. Убийство сотрудники полиции раскрыли "по горячим следам". Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил официальный представитель МВД Казахстана Нурдильда Ораз. По его словам, сразу была создана следственно-оперативная группа, подозреваемый в убийстве был задержан. Личность сообщника установлена, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию. Кроме того, Ораз отметил, что было изъято оружие, которое применялось при совершении убийства. Родственники опознали убитых. О версиях случившегося пока не говорят. Позже в ДВД Мангистауской области сообщат подробности дела. Расследование продолжается. Автор: Асемгуль Касенова tengrinews.kz