Фото с сайта www.angi.ru Фото с сайта www.angi.ru По данным областного управления молодежной политики, на организацию молодежной практики в регионе центрами занятости населения заключены договоры со 194 работодателями. Благодаря этому уже трудоустроено 613 человек. На этот проект средства выделяются из республиканского бюджета. Как отметили в управлении, на выплату заработной платы участникам программы выделено 133,9 млн тенге. В прошлом году по «Молодёжной практике» в городе Атырау было трудоустроено около 300 молодых людей. По республиканскому трансферту на эти цели было выделено 37 млн тенге. Центр занятости трудоустраивал молодёжь на полгода и обеспечивал заработной платой в 26 тысяч тенге.