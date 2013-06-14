15ГИБДД не планирует вводить в России балльную систему штрафов за нарушение ПДД. Об этом на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения заявил заместитель главы Госавтоинспекции Владимир Кузин, сообщает «Газета.ру». «Балльная система не вписывается в наш КоАП», – пояснил Кузин, отметив, что ни одно профильное ведомство правительства не поддержало данную инициативу. Соответствующий законопроект был разработан зампредом комитета по конституционному законодательству и госстроительству Вячеславом Лысаковым. В феврале текущего года он был внесен на рассмотрение в Госдуму, а в апреле рекомендован к принятию в первом чтении. Инициатива предусматривала появление в КоАП новой главы – «Систематическое нарушение ПДД», в соответствии с которой водителям планировалось начислять по одному баллу за каждые сто рублей штрафа. Нарушителя, набравшего 200 баллов, предлагалось на год лишать прав. Под новую систему должны были попадать только существенные нарушения, несущие общественную опасность, такие как выезд на встречную полосу движения или серьезное превышение скорости. Кроме того, инициатива предполагала введение 50-тысячного штрафа и лишения прав на три года за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За езду под действием наркотических веществ – аналогичный денежный штраф и лишение водительского удостоверения сроком на пять лет. За пьяное управление мопедом или велосипедом предлагалось штрафовать на три-пять тысяч рублей, вместо прежних 300-500 рублей. Также документ предусматривал поднятие минимального размера взыскания со 100 до 500 рублей. automan.kz