16Компания Corning, специализирующаяся на создании высокопрочных стекол Gorilla Glass для мобильных гаджетов, намерена начать поставки своих изделий автопроизводителям. Об этом со ссылкой на исполнительного вице-президента фирмы Джеффри Эвенсона сообщает издание MIT Technology Review. Применение при производстве автомобилей высокопрочных стекол от смартфонов и планшетных компьютеров позволит сделать машины легче, что приведет к снижению расхода топлива. Также Эвенсон добавил, что благодаря новым окнам в салоны автомобилей будет проникать меньше постороннего шума. Исполнительный вице-президент Corning заявил, что в компании рассчитывают на то, что один из автопроизводителей – неизвестно какой именно – начнет делать машины с Gorilla Glass в течение года. На сегодняшний день высокопрочными стеклами Gorilla Glass оснащены около полутора миллиардов мобильных гаджетов по всему миру. automan.kz