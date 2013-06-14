1Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства. В ходе визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана Исламом Каримовым. Главы государств обсудят ход реализации достигнутых ранее договоренностей, а также состояние и перспективы развития двусторонних отношений по различным направлениям межгосударственного сотрудничества. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних и межправительственных соглашений. Кроме того, в рамках визита глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия нового здания посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан, а также памятника великому казахскому просветителю Абаю в Ташкенте. today.kz