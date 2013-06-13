Объем рынка рекламы и маркетинговых исследований в первом квартале составил почти 25 миллиардов тенге. На 1,3 миллиарда больше чем в первом квартале 2012 года. Три четверти рекламных бюджетов освоили компании Алматы. Объем услуг в сфере рекламы и маркетинговых исследований. I квартал 2013