Кайрат НУРТАС. Фото с сайта kairatnurtas.kz Полиция задержала лже-импрессарио известного казахстанского певца Кайрата НУРТАСА, обманувшего аксайцев почти на полтора миллиона тенге. Концерт Кайрата НУРТАСА якобы должен был состояться в Аксае 21-25 января. Продав билеты на супер-звезду по цене от 2500 до 3000 тенге, мошенник нагрел аксайцев на один миллион 388  тысяч тенге, а сам скрылся. Мошенника по фамилии ЕРАЛИЕВ (по одной из версий уроженца Восточно-Казахстанской области) правоохранительные органы вычислили в Кызылорде. В настоящее время он находится в Уральске под следствием (ему вменяется статья 177 ч. 3 УК РК), а Бурлинский РОВД призывает жителей района, тех кто в свое время приобрел билеты на концерт певца, обратиться к ним в отдел и оказать содействие следствию.