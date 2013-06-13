Фото с сайта kpfu.ru Фото с сайта kpfu.ru Около 9 млн тенге затратят на обучение предпринимательству в Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного акимата. На организацию обучения основам предпринимательства в текущем году из республиканской казны выделено 8,7 млн тенге. На эту сумму азам бизнеса планируется обучить 260 атыраусцев. Общая сумма, выделенная на микрокредитование проектов молодых бизнесменов составляет 665 млн тенге. Помимо этого, на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры предпринимателей затратят 148 млн тенге. В данное время в регионе создано свыше 50 кредитных товариществ. Уже определены участники программы и составлены бизнес-проекты.