Рекламный баннер в Актобе. Фото автора Рекламный баннер в Актобе. Фото автора «Папа, заплати алименты!» - говорит на русском и казахском языках заплаканная девочка с рекламного баннера. Сегодня, в День судебного исполнителя, департамент повесил такие рекламные плакаты в самых оживленных местах города – рядом с художественным лицеем на центральном проспекте и на остановке РСУ по проспекту 312 Стрелковой дивизии. - Мы считаем, что таким способом сможем эмоционально воздействовать на отцов-должников, - сказали в пресс-службе ведомства. – Заплаканная девочка вызывает чувство сострадания. Родители вспомнят о своих детях и возьмутся за ум. Место для рекламы департаменту бесплатно выделил горакимат. Баннер судоисполнители сделали на свои деньги. Сегодня в производстве государственных судоисполнителей области находится свыше 8700 исполнительных документов.  С начала года из 135 миллионов тенге долгов по алиментам отцы вернули детям почти 56 миллионов тенге. В алиментном отделе сегодня работает только 7 судоисполнителей.