Жаннета БИСЕНБАЕВА признана лучшим сельским врачом на республиканском конкурсе медиков. Жаннета БИСЕНБАЕВА представляла Западно-Казахстанскую область в республиканском конкурсе врачей, который проходил в Астане. Конкурс был приурочен ко Дню медицинского работника. В конкурсе приняли участие 24 врача со всего Казахстана со стажем практической работы не менее 10 лет, имеющие первую или высшую квалификационную категорию. 15 участников претендовали на звание «Лучший врач» и ещё восемь на звание «Лучший сельский врач». В ходе проведения 2-го этапа конкурса каждый претендент представил отчет о профессиональной деятельности, видеоролик о своей работе, а также проходил собеседование. Всем участникам конкурса были вручены почетные грамоты от имени министра здравоохранения РК. Торжественная церемония награждения победителей состоится 14 июня в центральном концертном зале «Казахстан» города Астана.