Фото с сайта mega-podarki.webasyst.net Фото с сайта mega-podarki.webasyst.net Суд рассмотрел дело инспектора межрайонного управления финполиции по Хромтаускому региону. 25-летнего Асанали БИМЫРЗА обвиняли в покушении на мошенничество в крупном размере и злоупотреблении служебными полномочиями. Судья Максат ДУЙСЕН приговорил его к 7 годам лишения свободы. На процессе Асанали БИМЫРЗА категорически отрицал свою вину, называл материалы по этому делу сфабрикованными. - Люминесцентной краски на моих руках не было, - говорит Асанали БИМЫРЗА. - Миллион тенге мне в машину подкинули. Их нашли сотрудники ДКНБ только при повторном осмотре. Диктофоны, ноутбук и 75 тысяч тенге от заявителя я не получал. Гособвинитель зачитала, что по месту работы меня характеризовали отрицательно. Такого не может быть! Как бы я тогда прошел аттестацию? Защита подсудимого не согласна с приговором. Адвокаты настаивают на оправдании финполовца. - Мы попытаемся разбить это дело в облсуде, - заявил адвокат Жумабай АРЫСТАНОВ.