Как рассказал один из водителей, к ним в руки попали ведомости по зарплатам за 2004-2009 годы. В документах указаны фамилии и стоят подписи под полученными суммами. Экспертиза доказала, что подписи водителям не принадлежат. - Кто за нас 5 лет расписывался и получал деньги? – возмущается Нигмет ЕРМАХАНОВ. - Материалы рассматривала финансовая полиция. Должны были возбудить на кассира, бухгалтера или других лиц уголовное дело. Но дело закрыли. Тогда бывшие водители ТОО «Автопарк» подали иск на областную прокуратуру. Они требуют привлечь надзорный орган к ответственности за бездействие. - Такие процессы должны рассматриваться с прокурором в качестве ответчика, - рассказывает Нигмет ЕРМАХАНОВ. – Однако в суд пришел прокурор как гособвинитель. Мы попросили его уйти. А когда судья заявила, что против, мы подали заявление с просьбой ее заменить. Мы считаем, что прокуратура должна добиться результата по липовым зарплатным ведомостям общественного перевозчика.