В ЗКО на саратовской трассе произошла страшная авария

Лоб в лоб столкнулись пассажирская «Газель» и автомашина марки «Жигули». Пострадали трое, погибших нет. Авария произошла в районе десяти часов утра на саратовской трассе близ поселка Белес Зеленовского района ЗКО. По рассказам очевидца Владимира, который ехал в это время в город на «Фольксваген-Транспортер» за «Газелью», он и другие машины на трассе видели, как «Жигули» периодически выезжала на встречную полосу. Очевидцы предполагают, что водитель «ВАЗа» мог просто уснуть за рулем. «Жигули», как выяснилось на месте, ехала в поселок Белес, «Газель» - в город. В результате удара «Газель» перевернулась. Серьезно пострадал водитель «Жигулей» и пассажир-женщина в «Газели». - Я работаю в городе, вожу пассажиров по 52 маршруту, но сегодня у меня выходной. Ехали из Таскалы, вез супругу в больницу в Уральск, в онкологии должны были получить результаты. «Жигули» неожиданно выехал на встречку и произошел удар, мы перевернулись. Чудом остались живы. Я еще ничего, но супруга получила ранения, - рассказал водитель «Газели». Первыми на место прибыли спасатели, позже «скорая». - Я, как случилась авария, сразу вызвал ГАИ и «скорую», - рассказал очевидец ВЛАДИМИР. - Объяснял, что серьезно пострадавших двое, что нужно две бригады, что водителя «Жигулей» надо вызволять из машины, поскольку его зажало. Спасатели молодцы, быстро приехали, вырезали нормально. Но «скорая» приехала только одна, и второй пассажир теперь не помещается к ним в машину! Действительно врачи долго решали, как второго пострадавшего увезти в больницу. - Меня просят довезти пострадавшую, я не против, но пусть со мной поедут доктора или инспектор, вдруг женщина по дороге умрет, что я буду делать? - возмущался водитель «Фольксвагена». В итоге обоих пострадавших увезли на одной «скорой», при этом женщина, кричавшая от боли, буквально примостилась в углу, так как носилки занимали много места. На месте в данное время работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА