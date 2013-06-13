15По расчетам Ассоциации Казахстанского Автобизнеса, к 2020 году автопроизводители Казахстана смогут собирать 120-130 тысяч автомобилей в год для внутреннего рынка и более 220 тысяч машин - на экспорт в Россию, тем самым занять до 8,5% автомобильного импорта РФ . Об этом сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу AllurAuto. «Благодаря планомерному увеличению объемов производства автомобилей, за последние два года отечественные производители достигли показателя 22% на внутреннем рынке, таким образом, сегодня каждый пятый купленный в стране автомобиль - казахстанской сборки», - говорится в распространенном сообщении. По мнению экспертов Ассоциации, авто казахстанской сборки имеют оптимальное сочетание «цена-качество-возможности покупателя», склоняя потребителей к выбору отечественных автомашин. Напомним, автопромышленность Казахстана сегодня представлена 11 действующими автосборочными предприятиями. gazeta.kz