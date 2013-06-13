14В городе Темиртау Карагандинской области местный житель, у которого дорожные полицейские сняли с автомобиля государственные номера, прикрепил новые, вырезав их из картона. Об этом сообщает Тengrinews.kz. Как рассказал в среду, 12 июня, агентству инспектор отдела дорожной полиции Темиртау Тлеужан Ибраев, государственных регистрационных номерных знаков автолюбитель был лишен за нарушение правил дорожного движения, однако нарушитель вырезал из картона новые знаки и с ними передвигался на автомобиле по городу. Во время проведения планового рейда он был задержан. "Эти номера немного отличались от обычных, поэтому мы остановили автомобиль. Номера оказались картонными", - рассказал Ибраев. За вождение машины с картонными номерами в отношении владельца составлен протокол об административном правонарушении по статье 461 ("Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков") Кодекса об административных правонарушениях. Автомобиль изъят и водворен на штрафную стоянку, уточнили в полиции. gazeta.kz