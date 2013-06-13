13В текущем году таможенники предотвратили завоз незаконной продукции с товарными знаками Toyota и Lexus всего на 20 200 у.е. Тогда как в период с сентября по декабрь 2012 года, таможенными органами Казахстана по товарным знакам Toyota и Lexus были приостановлены выпуски товаров с признаками нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности по 16 декларациям на товары на сумму 1,034 млн у.е. В феврале 2012 года Toyota Motor Kazakhstan оградила себя от «серых» оригинальных запчастей внеся в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, торговые марки «Toyota» и «Lexus». Принятые нормы вступили в силу с сентября 2012 года. В мае этого года стало известно и о том, что компания ТОО «БМФ Груп» (та самая, которая защищает интеллектуальную собственность Toyota в РК) стала уполномоченным представителем компании Fuji Heavy Industries Ltd и еще в декабре 2012 года включила товарный знак «Subaru» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. И ужк с ноября 2013 года любой товар, на котором изображены торговые знаки марки Subaru, могут быть импортированы в Казахстан только официальный представитель японского производителя. gazeta.kz