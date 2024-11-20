С 23 ноября закроют на ремонт мост в Уральске

Как сообщили в акимате Уральска, на мосту через пойму реки Урал (оз. «Песчанное»), на автодороге Самара — Шымкент по гарантийным обязательствам подрядной компании планируют провести ремонт.

— Было принято решение о временном перекрытии данного моста с 09:00 до 17:00 с 23 по 24 ноября 2024 года. Объезд на время перекрытия моста будет осуществляться через мост в районе поселка Меловые горки, — отметили в акимате.

Напомним, уральный мост закрывали на ремонт 26 августа 2024 года.

Ранее на мосту через реку Урал, расположенном между селами Махамбет и Жалгансай, были обнаружены трещины.В связи с возникшей ситуацией в первую очередь был ограничен проезд тяжелых грузовиков по мосту, а легковым автомобилям разрешено двигаться только со скоростью не более 20 км/ч. На объездном мосту в Атырау, построенном почти 40 лет назад, через который проходит поток машин из Туркменистана и портов Мангистауской области в Россию, появились разрывы на стыках дорожного покрытия и выбоина. Части конструкции моста начали расходиться, и на дороге показалась арматура. Жители опасаются, что торчащие металлические прутья могут повредить колеса автомобилей и спровоцировать аварии