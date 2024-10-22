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Социум

С 23 октября начнёт курсировать пассажирский автобус Атырау — Тандай

С 23 октября начнёт курсировать пассажирский автобус по маршруту «Атырау — Тандай — Атырау».
Кристина Кобина
С 23 октября начнёт курсировать пассажирский автобус Атырау — Тандай

С 23 октября начнёт курсировать пассажирский автобус по маршруту «Атырау — Тандай — Атырау». Маршрут запустили по просьбе жителей села Тандай Махамбетского района. Об этом сообщил руководитель отдела пассажирского транспорта управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области Нурбол Жампейсов.

— Пассажирский автобус Hyundai County на 26 мест по направлению «Атырау — Тандай — Атырау» выезжает из села Тандай в 7:30 утра, из Атырау в село Тандай выезжает с центрального автовокзала в 18:30. Стоимость билета составляет 500 тенге, — рассказал Нурбол Жампейсов.

Автобус ежедневно курсирует из села Тандай в Атырау и обратно. Компания-перевозчик — ИП "Косыбаева".

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