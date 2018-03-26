С улиц Уральска откачали более двух тысяч кубометров талой воды

Из-за сильного промерзания грунта талая вода не впитывается в землю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уровень промерзания в Уральске на сегодняшний день составляет 129 сантиметров. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Акылбека АХМЕТЖАНОВА, в некоторых районах ЗКО отмечается увеличение уровня промерзания земли. - Так, в селе Дарьинское было 115 сантиметров, а на сегодняшний день составляет уже 119 сантиметров. Однако в южных районах области эти показатели снизились. В поселке Жалпактал с 66 сантиметров уровень промерзания снизился до 49 сантиметров, а в Тайпаке со 100 сантиметров