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Социум

С улиц Уральска откачали более двух тысяч кубометров талой воды

Из-за сильного промерзания грунта талая вода не впитывается в землю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уровень промерзания в Уральске на сегодняшний день составляет 129 сантиметров. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Акылбека АХМЕТЖАНОВА, в некоторых районах ЗКО отмечается увеличение уровня промерзания земли. - Так, в селе Дарьинское было 115 сантиметров, а на сегодняшний день составляет уже 119 сантиметров. Однако в южных районах области эти показатели снизились. В поселке Жалпактал с 66 сантиметров уровень промерзания снизился до 49 сантиметров, а в Тайпаке со 100 сантиметров
gorod
С улиц Уральска откачали более двух тысяч кубометров талой воды
Из-за сильного промерзания грунта талая вода не впитывается в землю, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уровень промерзания в Уральске на сегодняшний день составляет 129 сантиметров. По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Акылбека АХМЕТЖАНОВА, в некоторых районах ЗКО отмечается увеличение уровня промерзания земли. - Так, в селе Дарьинское было 115 сантиметров, а на сегодняшний день составляет уже 119 сантиметров. Однако в южных районах области эти показатели снизились. В поселке Жалпактал с 66 сантиметров уровень промерзания снизился до 49 сантиметров, а в Тайпаке со 100 сантиметров до 61 сантиметра. На сегодняшний день в городе уже началась работа по откачке талой воды. Всего было откачано 2162 кубических метра воды, - пояснил Акылбек АХМЕТЖАНОВ. Также руководитель РГП "Казгидромет" Нуржан ШИЯП сообщил, что в области до сих пор сохраняется опасность подтопления. - 28 марта в ЗКО ожидаются осадки и температура воздуха днем составит 0, + 5 градусов, ночью столбик термометра упадет до 7 градусов мороза. Что касается апреля, то во второй декаде температура воздуха достигнет 20 градусов тепла днем и до 10 градусов ночью, а в третьей декаде апреля ожидается снижение температуры до +10, + 15 градусов днем и до +5 ночью, - заявил Нуржан ШИЯП. Стоит отметить, что на реках ЗКО лед до сих пор не сошел.
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