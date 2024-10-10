Самые высокие цены на жилье зафиксировали в Атырау

По сравнению с августом 2024 года (40 832 сделки) количество сделок снизилось на 3,2%. Лидерами по числу сделок остаются Алматы (8 163 — 20,6%) и Астана (6 646 — 16,8%), а также Карагандинская область (2 989 — 7,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — всего 396 (1%).

В Бюро национальной статистики сообщили, что в сентябре 2024 года в Казахстане было заключено 39 543 сделки по покупке и продаже жилья. Из них 9 036 сделок касались индивидуальных домов, а 30 507 — квартир.

По сравнению с августом 2024 года (40 832 сделки) количество сделок снизилось на 3,2%. Лидерами по числу сделок остаются Алматы (8 163 — 20,6%) и Астана (6 646 — 16,8%), а также Карагандинская область (2 989 — 7,6%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — всего 396 (1%).

Аналитики отметили, что за год цены на перепродажу квартир на вторичном рынке выросли на 5%. Больше всего цены поднялись в Атырау (23,3%) и Астане (13,9%). Средняя стоимость квадратного метра квартир в сентябре 2024 года составила 511 083 тенге.