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Происшествия Социум

Сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.
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Сейсмологи зафиксировали очередное землетрясение

Подземные толчки зарегистрированы в 14 км к юго-западу от Губинской станции в одноименном районе Азербайджана. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км. Подземные толчки не ощущались.

Предыдущие сейсмические события в Азербайджане были зафиксированы 25 и 26 января, когда в азербайджанском секторе Каспийского моря произошли землетрясения магнитудой 3,1 и 3,5 соответственно.

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В конце прошлого года в республике наблюдалась повышенная сейсмическая активность. Только в декабре произошло семь землетрясений – 18, 25, 26 (дважды), 29 и 31 (дважды) числа.

Ранее мы писали, что астероид может уничтожить один из городов в 2032 году.


Азербайджан Землетрясение магнитуда 2025 НАНА сейсмолог

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