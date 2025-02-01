Астероид может уничтожить один из городов в 2032 году

Удар высвободит энергию, эквивалентную 8 мегатоннам тротила — более чем в 500 раз больше мощности атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, Япония.

Ученые НАСА обнаружили астероид под названием 2024 YR4, который может столкнуться с Землей в 2032 году, что составляет 1 к 83 вероятности столкновения.

Он может вызвать огромные разрушения, если попадет в крупный город. Удар высвободит энергию, эквивалентную 8 мегатоннам тротила — более чем в 500 раз больше мощности атомной бомбы, уничтожившей Хиросиму, Япония.

По данным NASA, научный анализ околоземного астероида, обозначенного как 2024 YR4, показывает, что вероятность столкновения астероида с Землей будет меняться со временем по мере сбора дополнительных наблюдений.

Сейчас ни один другой известный крупный астероид не имеет вероятности столкновения выше 1%.