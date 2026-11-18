Секретный город под роскошным отелем: убежище для правительства на случай катастрофы

В американском штате Западная Вирджиния под территорией одного из самых известных роскошных курортов страны десятилетиями существовал секретный правительственный бункер.

Его построили во времена холодной войны, чтобы в случае ядерного удара по Вашингтону спасти членов Конгресса США и обеспечить продолжение работы американского правительства. Подземный комплекс имел собственные спальни, столовую, медицинские помещения, залы заседаний и даже телевизионную студию. При этом обычные посетители отеля годами не подозревали, что находятся рядом с секретным объектом, передает МойГород.

Секретный объект под роскошным курортом

Речь идет об отеле The Greenbrier, расположенном в городе Уайт-Салфер-Спрингс в штате Западная Вирджиния. Это один из старейших и наиболее известных курортов США, история которого началась еще в XVIII веке. Здесь отдыхали состоятельные американцы, политики и иностранные гости. На территории комплекса находятся поля для гольфа, спа-центры, рестораны и исторические здания.

Однако в разгар холодной войны у этого места появилась совершенно другая функция.

Один из входов в отель Greenbrie. Фото: Bobak Ha'Eri/Wikimedia

В 1950-х годах американские власти начали разрабатывать планы на случай ядерного удара со стороны Советского Союза. Одной из главных задач было обеспечить непрерывность работы правительства даже в том случае, если Вашингтон окажется разрушен. Для этого требовалось подготовить безопасное место, куда можно было бы эвакуировать членов Конгресса.

В качестве площадки выбрали The Greenbrier. Курорт находился примерно в 400 километрах от американской столицы — достаточно далеко от Вашингтона, но при этом оставался относительно доступным для эвакуации. Кроме того, у правительства уже были связи с этим местом: во время Второй мировой войны отель использовали как военный госпиталь.

Строительство секретного комплекса началось в 1957–1958 годах. Чтобы не привлекать внимания, проект представили как расширение отеля и строительство нового крыла под названием West Virginia Wing. На самом деле за обычными на первый взгляд стенами создавали масштабное подземное убежище.

Работы завершили в 1962 году. Стоимость проекта составила около 14 миллионов долларов — значительную по тем временам сумму.

Более тысячи спальных мест и собственная инфраструктура

Подземный комплекс получил название Government Relocation Center — правительственный центр эвакуации. Он предназначался для размещения всех 535 членов Конгресса США и примерно такого же количества сотрудников и обслуживающего персонала.

Объект занимал площадь около 112 тысяч квадратных футов, или более 10 тысяч квадратных метров. Внутри находились 153 помещения, включая жилые комнаты, технические зоны и залы для работы законодателей.

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Организаторы предусмотрели практически все необходимое для того, чтобы государственные структуры могли продолжать функционировать в чрезвычайных условиях.

В бункере оборудовали отдельные залы заседаний Палаты представителей и Сената. Таким образом, даже после ядерного удара американские законодатели могли бы собираться, обсуждать вопросы и принимать решения.

Кроме того, внутри находились:

спальные помещения с двухъярусными кроватями более чем для тысячи человек;

столовая на 400 мест;

медицинский блок с операционной;

помещения для хранения продуктов и запасов;

резервуары для воды;

системы электроснабжения и вентиляции;

телевизионная студия для обращения к населению.

Особое внимание уделили связи. В комплексе оборудовали телевизионную студию с декорацией, изображавшей Капитолий в Вашингтоне. Предполагалось, что представители власти смогут обращаться к американцам даже в том случае, если здание Конгресса будет уничтожено.

Коммуникационный центр бункера был своего рода нервным узлом подземного Конгресса. Отсюда законодатели могли получать разведывательную информацию, координировать действия с федеральными ведомствами и обращаться к нации, переживающей последствия катастрофы. Фото: Getty Images

Бункер также имел собственную систему электроснабжения. По данным исторических материалов, запасов топлива для генераторов должно было хватить примерно на 40 дней автономной работы, а продовольствия — приблизительно на 60 дней.

Таким образом, речь шла не просто о подземном убежище, где люди могли бы переждать взрыв. Это был полноценный запасной правительственный центр, предназначенный для восстановления управления страной после катастрофы.

Как десятилетиями удавалось скрывать бункер

Самой необычной частью истории стала система маскировки. Секретный объект находился практически на территории действующего отеля, куда постоянно приезжали туристы, бизнесмены и участники конференций.

Часть помещений комплекса использовали под обычные гостиничные мероприятия. Например, залы, которые в случае чрезвычайной ситуации должны были стать местом заседаний Сената и Палаты представителей, в мирное время служили конференц-площадками.

Некоторые элементы инфраструктуры также старались не выделять на фоне гостиничных помещений. Огромные двери и массивные бетонные стены могли выглядеть необычно, но официально объяснялись особенностями строительства нового крыла.

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На отдельных входах размещали таблички с предупреждением об опасном высоком напряжении. Это позволяло отвадить любопытных от технических помещений.

Даже сотрудники, которые обслуживали бункер, должны были соблюдать строгую секретность. По данным исторических публикаций, около 60 работников отеля, имевших отношение к объекту, подписали обязательства о неразглашении. Некоторые технические специалисты представлялись обычными телевизионными ремонтниками.

При этом полностью скрыть необычное строительство не удалось. Местные жители замечали большие объемы бетона, массивные металлические конструкции и другие странности. В городе ходили слухи о существовании подземного правительственного объекта, но его настоящее назначение оставалось неизвестным большинству людей.

Секрет сохранялся более 30 лет.

Бункер раскрыли журналисты

Тайна была раскрыта в мае 1992 года. Журналист американской газеты The Washington Post Тед Гап опубликовал большое расследование, в котором подробно рассказал о существовании секретного убежища под отелем The Greenbrier.

Материал вызвал широкий резонанс. Стало известно, что американское правительство десятилетиями содержало подземный комплекс, предназначенный для спасения Конгресса в случае ядерной войны.

Западное крыло отеля The Greenbrier в штате Западная Вирджиния.

Фото: отель The Greenbrier

После публикации лидеры Палаты представителей и Сената выразили сожаление из-за раскрытия информации. Они заявили, что огласка поставила под угрозу безопасность объекта и лишила его прежнего смысла.

При этом выяснилась и важная особенность конструкции: бункер не был рассчитан на прямое попадание ядерного боеприпаса. Он должен был служить убежищем для эвакуированных представителей власти, но не мог гарантировать их спасение при любом сценарии ядерного удара.

После раскрытия тайны правительство начало сворачивать программу. В 1995 году Министерство обороны США окончательно вывело объект из эксплуатации и прекратило аренду помещений у отеля.

Что находится в бункере сегодня

После завершения секретной программы подземный комплекс не исчез. Часть помещений получила новое применение, а некоторые сохранили практически в первоначальном виде.

Сегодня бывший правительственный бункер стал одной из исторических достопримечательностей The Greenbrier. Посетители могут попасть внутрь во время организованных экскурсий, увидеть бывшие залы заседаний, спальные помещения, медицинский блок и другие части сооружения.

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Получилась необычная история: место, которое десятилетиями готовили для американских законодателей на случай ядерной катастрофы, теперь открыто для туристов.

Сам The Greenbrier продолжает работать как роскошный курорт. Гости приезжают сюда ради отдыха, архитектуры и развлечений, а под территорией отеля сохранилось напоминание о времени, когда угроза ядерной войны заставляла правительства создавать целые подземные центры для выживания.