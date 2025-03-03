Семье избитого в Семее школьника купили квартиру

Семье избитого в Семее школьника купили 4-комнатную квартиру.

— Теперь у Алинура есть своя квартира и всё это благодаря вам! Спасибо ребята, всему Казахстану, нашей любимой стране, что здесь проживают такие неравнодушные люди. Сделка прошла отлично, все подписано, оформили на Алинура, но пока ему нет 18 лет, за него расписался папа. А так это его квартира и принадлежит ему, — написала в Instagram волонтер Динара Садырбаева.

Динара Садырбаева сообщила, что за три дня они собрали 35 миллионов тенге.

Напомним, в Семее группа подростков жестоко избила ученика 4 класса. Видео с избиением распространилось в соцсетях. Все действия снимались подростками на камеру. Позже стало известно, что в отношении несовершеннолетних начато досудебное расследование. Комиссия по защите прав несовершеннолетних рекомендовала отправить всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением. Там они пройдут коррекционную программу и работу с психологами в условиях временной изоляции. Кроме того, предложено лишить родительских прав троих родителей и прекратить опекунство над двумя детьми. Все материалы передали в суд.