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Социум

Семеро казахстанцев задержаны с двойным гражданством - КНБ

С начала года пограничники выявили почти тысячу человек с двойным гражданством.
Кристина Кобина
Семеро казахстанцев задержаны с двойным гражданством - КНБ

14 и 16 октября Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержала семерых граждан Казахстана, имеющих гражданство другого государства, сообщили в пресс-службе комитета. 

Задержанных передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

— Всего с начала года пограничники выявили 935 человек, имеющих двойное гражданство. Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством Казахстана наличие второго гражданства наказывается штрафом до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) или административным выдворением, — сообщили в пресс-службе.

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