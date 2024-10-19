Семеро казахстанцев задержаны с двойным гражданством - КНБ

14 и 16 октября Пограничная служба КНБ в пунктах пропуска на государственной границе задержала семерых граждан Казахстана, имеющих гражданство другого государства, сообщили в пресс-службе комитета.

Задержанных передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

— Всего с начала года пограничники выявили 935 человек, имеющих двойное гражданство. Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством Казахстана наличие второго гражданства наказывается штрафом до 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) или административным выдворением, — сообщили в пресс-службе.