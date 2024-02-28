— В феврале этого года при переходе через государственную границу с Российской Федерацией сотрудники пограничной службы выявили у мужчины двойное гражданство. Выяснилось, что в прошлом году он получил гражданство Республики Армения, но не сообщил об этом в Казахстане. В суде мужчина признал свою вину и попросил не назначать ему штраф, так как не имеет возможности его оплатить, — пояснили в суде.

Административное дело рассмотрели в суде № 2 района Байтерек. Мужчина нарушил законодательство о гражданстве.Согласно статьи 496 КоАП за несообщение о получении иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП, либо административное выдворение за пределы страны. Постановлением суда гражданина Армении признали виновным и выдворили за пределы Казахстана. Постановление вступило в законную силу.