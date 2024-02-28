В управление разъяснительной работы департамента госдоходов по Мангистауской области поясняли, что согласно нормам статьи 25 Закона РК «О платежах и платежных системах», предусмотрены различные способы оплаты – банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами.

- Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность на первый раз предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 147 680 тенге (40 МРП), - сообщили в ведомстве.