17 и 18 февраля в голландском городе Херенвен проходил этап кубка мира по шорт-треку среди юниоров. В нем принимали участие спортсмены из 39 стран мира, в том числе 10 спортсменов в составе сборной Казахстана.

Как рассказал главный тренер ЗКО по шорт-треку Максим Лозовой, нашу область представляли три спортсмена Алина Ажгалиева, Гулдана Жалмухан и Максат Уалиулла. Так, женская команда в эстафете смогла завоевать второе место на дистанции три тысячи метров.

Кроме этого, с 22 по 25 февраля в польском городе Гданьск проходил чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров. В нем приняли участие восемь спортсменов в составе сборной Республики Казахстан. Нашу область также представляли Алина Ажгалиева, Гулдана Жалмухан и Максат Уалиулла.

По итогам соревнований Алина Ажгалиева на дистанции 1500 метров заняла второе место. Максим Лозовой отметил, что это историческая победа за всю историю не только нашей области, но и всего Казахстана.