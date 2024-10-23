Пострадавшим от паводка 59 семьям подключили газ в новостройке Уральска

59 семей, пострадавших от паводков, получили новые квартиры в доме №1В по улице Оракбаева. Они заселились в новостройку 17 сентября. Хотя им обещали подключить газ и отопление в течение двух недель, процесс затянулся.

Люди говорят, что в их квартирах невыносимо холодно. Дети ходят и спят в шапках и куртках. Они спасаются лишь маленькими обогревателями от электричества, которые ни на минуту не отключают.

В областном акимате сообщили, что 21 октября представители местных государственных органов провели выездное обследование. Выяснилось, что в квартирах установлено автономное отопление, и жители должны запускать его самостоятельно. В акимате пообещали, что 22 октября, во всех квартирах появится долгожданное тепло.

В АО "QazaqGaz Aimaq" сообщили, что дом на 191 квартиру от застройщика ТОО "СВС Батыс" сдали в эксплуатацию в августе.

— На данный момент дом заселен частично, при этом 59 квартир были приобретены акиматом Уральска для размещения семей, пострадавших от паводка. Вместе с тем застройщиком объекта не была обеспечена установка газоиспользующего оборудования в 101 квартире, при этом пуск газа в газопроводы и газовое оборудование жилых домов-новостроек производится после заселения жильцов в дома, при заселенности не менее 80% от общего количества квартир в доме. На основании протокольного решения выездной комиссии в составе представителей местного исполнительного органа, ЗКПФ АО "QazaqGaz Aimaq", ТОО "СВС Батыс" проходившего 21 октября, принято решение, что первичный пуск газа в жилой дом произведут при условии установки застройщиком заглушек на отпусках, где отопительные котлы не установили, — пояснили в АО «QazaqGaz Aimaq».

Сообщается, что при этом ТОО "СВС Батыс", как застройщик объекта, берет на себя всю полноту ответственности за исправное состояние и безопасную эксплуатацию системы газоснабжения дома на основании гарантийного письма. В настоящее время газоснабжение в жилой дом подали.