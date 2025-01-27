Шахматы, футбол и танцы: 2,7 млрд тенге выделили на бесплатные спортивные секции в ЗКО

С 2021 года в ЗКО осуществляется подушевое финансирование детских спортивных секций на платформе Аrtsport, а с 2023 года на платформе Damubala.

С 2021 года в ЗКО осуществляется подушевое финансирование детских спортивных секций на платформе Аrtsport, а с 2023 года на платформе Damubala. Другими словами бюджетные средства выделяются на каждого ребенка.

По такой системе в 2025 году спортом занимаются 15 464 девочек и мальчиков из ЗКО. Сравнить с прошлым годом количество детей не получится. В управлении физической культуры и спорта сообщили, что данные за прошлый год не сохраняются на платформе. Весьма странно, ведь какую-то динамику прогресса либо регресса чиновники от спорта должны отслеживать.

Но судя по выделенным средствам, количество детей за прошлый и нынешний годы не особо увеличилось. Если в 2024 году на подушевое финансирование спортивных секций выделили 2,4 миллиарда тенге, то в этом году запланировано 2,7 миллиарда.

В 2024 году дети бесплатно посещали следующие секции:

баскетбол 260 детей;

бокс 725 детей;

вольная борьба 120 детей;

греко-римская борьба 316 детей;

волейбол классический 2114 детей;

художественная гимнастика 174 детей;

дзюдо 907 детей;

каратэ 759 детей;

таеквондо 404 детей;

легкая атлетика 39 детей;

плавание 384 детей;

теннис 143 детей;

настольный теннис 1738 детей;

футбол 1974 детей;

хоккей с шайбой 82 детей;

қазақ күресі 400 детей;

футзал 1260 детей;

спортивные танцы 1180 детей;

шахматы 2470 детей;

адаптивное таеквондо 15 детей.

В очереди за бесплатными секциями состоят еще 893 ребенка. При выделении дополнительных средств эти дети тоже смогут посещать кружки и секции за счет государства. Отметим, что в 2025 году услуги по проведению спортивных секций предоставляют 155 поставщиков. Среди них встречаются и недобросовестные. Так, по данным управления, во время проверок надзорные органы выявили, что ТОО «РФМШ 31» и ТОО «ФК Акжайык» не оказывают услуги как положено. В их случае дело даже дошло до суда.