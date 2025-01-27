Шахматы, футбол и танцы: 2,7 млрд тенге выделили на бесплатные спортивные секции в ЗКО

С 2021 года в ЗКО осуществляется подушевое финансирование детских спортивных секций на платформе Аrtsport, а с 2023 года на платформе Damubala. Другими словами бюджетные средства выделяются на каждого ребенка.
По такой системе в 2025 году спортом занимаются 15 464 девочек и мальчиков из ЗКО. Сравнить с прошлым годом количество детей не получится. В управлении физической культуры и спорта сообщили, что данные за прошлый год не сохраняются на платформе. Весьма странно, ведь какую-то динамику прогресса либо регресса чиновники от спорта должны отслеживать.
Но судя по выделенным средствам, количество детей за прошлый и нынешний годы не особо увеличилось. Если в 2024 году на подушевое финансирование спортивных секций выделили 2,4 миллиарда тенге, то в этом году запланировано 2,7 миллиарда.
В 2024 году дети бесплатно посещали следующие секции:
- баскетбол 260 детей;
- бокс 725 детей;
- вольная борьба 120 детей;
- греко-римская борьба 316 детей;
- волейбол классический 2114 детей;
- художественная гимнастика 174 детей;
- дзюдо 907 детей;
- каратэ 759 детей;
- таеквондо 404 детей;
- легкая атлетика 39 детей;
- плавание 384 детей;
- теннис 143 детей;
- настольный теннис 1738 детей;
- футбол 1974 детей;
- хоккей с шайбой 82 детей;
- қазақ күресі 400 детей;
- футзал 1260 детей;
- спортивные танцы 1180 детей;
- шахматы 2470 детей;
- адаптивное таеквондо 15 детей.
В очереди за бесплатными секциями состоят еще 893 ребенка. При выделении дополнительных средств эти дети тоже смогут посещать кружки и секции за счет государства. Отметим, что в 2025 году услуги по проведению спортивных секций предоставляют 155 поставщиков. Среди них встречаются и недобросовестные. Так, по данным управления, во время проверок надзорные органы выявили, что ТОО «РФМШ 31» и ТОО «ФК Акжайык» не оказывают услуги как положено. В их случае дело даже дошло до суда.