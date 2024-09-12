Шесть часов простояла инсталляция с признанием в любви к родному городу в Ретро-парке. Уже к полудню её растерзали малолетние вандалы.

Шесть часов простояла инсталляция с признанием в любви к родному городу в Ретро-парке. Уже к полудню её растерзали малолетние вандалы.

Между тем от идеи до установки прошло восемь месяцев. Не было тендера, конкурсов и государственных денег. Просто компания по озеленению «Каспийдормостострой» (КДМС), которой в этом сезоне был передан в обслуживание Ретро-парк, самостоятельно нашла дизайнера и попросила создать что-то символизирующее любовь к родному городу, чтобы передать такой арт-объект в дар городу.

— Еще зимой пришла такая идея. Многие в поездках наверное замечают, что такие инсталляции с признаниями в любви к родному городу распространены во всем мире и становятся популярным местом для фотографий горожан и гостей города. Такой незамысловатый способ выражения привязанности к городу, гордости за место, в котором родился. Такие ведь мелочи и формируют лицо города, — говорит директор ТОО «КДМС» Леонид Задерный. – Мы обратились к молодой художнице-архитектору, совместно разработали дизайн, заказали по её проекту сварку опорных дуг и основы для топиария, нашли высококачественный искусственный газон с высокой степенью защиты от выгорания. Работа кропотливая, мы автора не торопили, терпеливо ждали. И наконец установили несколько дней назад. Декорировали живыми цветами в горшках. Красиво ведь получилось. Не поверите - утром забетонировали, полюбовались и уехали. До обеда простояла. На следующий день мы сняли стрелу и автор нанесла новое покрытие. Через день с корнем вырвали уже саму обновленную стрелу. Что это, зачем?! Так обидно за наш город, неужели он не заслуживает выглядеть как Алматы, Астана или Шымкент?

Леонид Задерный отметил, что они много писали о том, как люди намеренно портили автоматические разбрызгиватели, вытаптывали газоны, ломали ветки или рвали цветы из клумбы.

— Постепенно, год за годом такие факты становятся все реже, говорят сами озеленители. Просвещение и система наказаний принесли свои результаты. Хотелось бы, чтобы варварство и к другим городским ценностям ушло уже в прошлое. Тут как нельзя уместно общественное порицание и любимая политиками «нулевая терпимость» к вандализму и вредительству. Кстати, городских варваров нашли. Старшему из них уже 14, не такой уж и маленький. На вопрос «Зачем вы это сделали?» они лишь пожали плечами, — сказал он.



