Шесть мужчин пытались перебросить сотовый телефон в колонию Актобе

Вечером 8 октября в Актобе задержали мужчину, который пытался передать запрещённые вещи в тюрьму, сообщает Polisia.kz. Гвардеец, охранявший колонию №8, заметил шесть человек рядом с запретной зоной. Они пытались перебросить предметы через забор. Охранник задержал одного из них, но остальные напали на него, пытаясь освободить товарища. Увидев приближающийся отряд гвардейцев, нарушители сбежали. У задержанного нашли два мобильных телефона и две SIM-карты. Дело передано в суд для дальнейших действий.