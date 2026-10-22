Школьник из Уральска вошел в число лучших дрон-пилотов мира

12-летний спортсмен из Уральска Алихан Нсанбаев вошел в число лучших пилотов на чемпионате мира по дрон-спорту MultiGP World Championship 2026, который прошел в Далласе (США). Среди 830 участников из 44 стран он успешно прошел отбор, попал в число 12 финалистов и занял пятое место. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства просвещения РК. Национальная сборная Казахстана по дрон-футболу вошла в пятерку лучших на турнире USA Drone Soccer International Cup 2026. Юноша занимается в Областном центре технического творчества Уральска и выступает за команду Aspan. Его тренеры - Кайсар Есенгали и Андрей Тишин.

На международном турнире по дрон-футболу в Лонг-Бич сборная Казахстана заняла пятое место среди 16 команд из шести стран. В состав сборной Казахстана вошли школьники из Уральска и Атырау: Наурызбек Есетов, Алдияр Бауыржан, Алихан Нсанбаев и Альтаир Абилгазиев. К соревнованиям команду подготовили тренеры Кайсар Есенгали, Нурбол Кырыкбаев, Дидар Сахратов и Александр Шимановский. Путевку на чемпионат мира Алихан получил после успешного выступления на республиканском турнире Kazakhstan Drone Championship & Cup. Благодаря поддержке партнеров казахстанская сборная также смогла принять участие в международных соревнованиях.

Напомним, что это не первая блестящая победа Алихана. В 2025 году школьник занял первое место на Центрально-Азиатском чемпионате по робототехнике и дронам Almaty Tech Cup - 2025. В нем участвовали более трех тысяч человек из шести стран. Кроме того, в 2024 году в Казани прошел первый международный мультиспортивный турнир по FPV-гонке дронов "Games of the Future". В нем приняли участие больше 2000 киберспортсменов из 107 стран мира, включая Китай, Южную Корею, Францию и другие страны. По итогам соревнований казахстанцы вошли в топ-6 команд по пилотированию дронов, и уральский школьник Даниял Казимов получил звание лучшего пилота чемпионата.