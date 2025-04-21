Школьника завербовали в секту через онлайн-игры в ЗКО

По инициативе управления по делам религии ЗКО состоялся круглый стол на тему: «Новые рубежи отечественного религиоведения и роль религиоведческой науки в борьбе с радикальной идеологией». В совещании приняли участие религиоведы, преподаватели крупнейших вузов Казахстана, теологи, специалисты в области образования, историки, краеведы, студенты-участники олимпиады.

Как рассказал теолог центра изучения проблем религии Дастан Омирулы, западные регионы страны являются более радикальными к таким направлениям как салафизм, вахабизм.

— На это оказывает влияние ряд причин, одна из основных, это нефтяной регион, где расположены много предприятий с работой вахтовым методом. Условно, сюда съезжаются рабочие с разных регионов. Также большую роль играет менталитет. Стоит отметить, что только в ЗКО по операции «Жусан» вернулись 80 человек. С этими людьми до сих пор работают психологи. Радикализм — актуальная проблема в нашей стране. Для нас важно сохранить культуру, обычаи, традиции, язык. Нетрадиционные направления, секты, для них это всё чуждо. Для них главное выполнять религиозные обряды. Они закрывают глаза даже на своих родителей. Бывает такое, что они делают такфир (в исламе обвинение в неверии — прим.автора). Простыми словами, если родители или близкие, к примеру, не совершают каких-то религиозных ритуалов, не читают намаз, не держат пост, то с ними не ведут партнерские отношения. А мы как светское государство, придерживаемся Конституции. Человек имеет право на выбор любой веры и конфессии. В этом нет никаких проблем, — пояснил Дастан Омирулы.

Спикер считает, что ряд терактов, в 2011 году, 2016 году, а также январские события произошли в стране, в том числе и на религиозной почве. Он говорит, что сейчас молодежь нужно направить на правильный путь, показать где истина, а где заблуждение.

— Бывает такое, что девушки закрывают лицо, носят чёрное одеяние, перчатки. Это не считается частью наших обычаев и культуры. Как сказал президент, это не является нашей идентичностью. И даже если смотреть по шариату, то нет обязательного требования носить никаб. Это один из признаков радикализма. Это их воля, конечно, но мы хотим донести до людей, что не нужно так одеваться, на самом деле нет такой необходимости. При желании можно одеваться скромно, надевать платок, — отметил Дастан Омирулы.

Теолог советует, если вы что-то не знаете, недопонимаете, сомневаетесь в вопросах религии, то нужно обратиться к официальным представителям духовенства — это батюшка в церкви, имамы в мечети. Также можно обратиться в управление по делам религий по адресу: проспект Назарбаева 215, там вас проконсультируют теологи, психологи, религиоведы.

— В ЗКО ситуация стабильная, но всё-таки есть спящие ячейки. Сейчас среди молодёжи общаются на религиозные темы даже в социальных сетях. Были случаи, когда попадали в такие радикальные направления через онлайн игры. У нас в области 16-летний школьник оказался в такой ситуации. Через онлайн-игры с ним начали вести религиозные беседы и уже когда парень поступил в колледж, он его не посещал. А когда я у него спрашивал, с чем связаны его пропуски, то он отвечал, что ему запретили совершать намаз прямо в колледже. Сейчас с ним работаем в этом направлении, проходит реабилитация, — рассказал Дастан Омирулы.

Он отметил, что радикализму и религиозному влиянию подвержена в основном молодежь: от незнания, эмоций и чувств справедливости.

Главный специалист управления по делам религии ЗКО Айнур Мендигазиева дополнила, что каждый человек скорее всего замечает какие-то радикальные тенденции. А внешняя атрибутика является принадлежностью к радикальной идеологии.

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