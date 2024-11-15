В Казахстане хотят ужесточить наказание за задержку авиарейсов

На сайте «Открытые НПА» появился проект закона, который предлагает увеличить штрафы для авиаперевозчиков за плохое обслуживание пассажиров. Сейчас авиакомпании обязаны компенсировать только задержки и отмены рейсов, но не другие изменения, такие как смена маршрута или расписания. Это часто позволяет перевозчикам избегать ответственности.

По новому законопроекту, понятие «изменение статуса рейса» будет включать все виды изменений: смену маршрута, задержки и изменения времени вылета. Также планируется изменить статью 567 КоАП, добавив формулировку «неисполнение либо ненадлежащее исполнение перевозчиком своих обязанностей» при изменении статуса рейса.

В последние годы наблюдается рост задержек рейсов и жалоб пассажиров. По информации Минтранспорта, в 2023 году было зарегистрировано 16 666 случаев задержки рейсов, а на сентябрь 2024 года эта цифра уже достигла 17 827 случаев. В связи с этим предлагается увеличить штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей перевозчика до 400 МРП. При повторном нарушении в течение года после наложения административного взыскания размер штрафа может составить 2000 МРП. В настоящее время эти штрафы в два раза ниже.

Планируемое ужесточение штрафов направлено на улучшение качества услуг, защиту прав пассажиров и снижение количества нарушений. Обсуждение данных изменений продолжается, и все заинтересованные стороны могут выразить свои мнения на портале «Открытые НПА».