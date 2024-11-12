Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сколько потратит акимат ЗКО на празднование Нового года

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в этом году на празднование нового года из областного бюджета выделено 28 миллионов тенге.
Арайлым Усербаева
Сколько потратит акимат ЗКО на празднование Нового года

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в этом году на празднование Нового года из областного бюджета выделено 28 миллионов тенге, из которых только 7-8 миллионов выделены на город.

– Я с прошлого года запретил покупку новых ёлок. У нас есть искусственная ёлка, которую купили до меня. Мы пользуемся её, а после праздников аккуратно убираем. Выделенные деньги предусмотрены на все цели, в том числе покупку подарков. Мы понимаем, что это бюджетные деньги и стараемся минимально тратить их, - отметил Турагелиев. 

Что касается праздничных мероприятий, то глава региона обещал позже дать подробную информацию. 

Ранее сообщалось, что согласно данным госзакупок, акиматы районов и областей уже выделили средства на новогодние украшения и елки. Как выяснилось, в некоторых случаях суммы доходят до 14 млн тенге. Это деньги на покупку и установку елок, украшений и прочего декора. Чтобы обеспечить прозрачность, акиматы приобретают все необходимое через портал государственных закупок.

При этом запросы регионов существенно различаются. Так, в Атырауской области готовы потратить 14,2 млн тенге на елку и украшения, тогда как в селах суммы едва превышают 50 тысяч тенге.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article