Сколько потратит акимат ЗКО на празднование Нового года

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в этом году на празднование нового года из областного бюджета выделено 28 миллионов тенге.

Аким ЗКО Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал, что в этом году на празднование Нового года из областного бюджета выделено 28 миллионов тенге, из которых только 7-8 миллионов выделены на город.

– Я с прошлого года запретил покупку новых ёлок. У нас есть искусственная ёлка, которую купили до меня. Мы пользуемся её, а после праздников аккуратно убираем. Выделенные деньги предусмотрены на все цели, в том числе покупку подарков. Мы понимаем, что это бюджетные деньги и стараемся минимально тратить их, - отметил Турагелиев.

Что касается праздничных мероприятий, то глава региона обещал позже дать подробную информацию.

Ранее сообщалось, что согласно данным госзакупок, акиматы районов и областей уже выделили средства на новогодние украшения и елки. Как выяснилось, в некоторых случаях суммы доходят до 14 млн тенге. Это деньги на покупку и установку елок, украшений и прочего декора. Чтобы обеспечить прозрачность, акиматы приобретают все необходимое через портал государственных закупок.

При этом запросы регионов существенно различаются. Так, в Атырауской области готовы потратить 14,2 млн тенге на елку и украшения, тогда как в селах суммы едва превышают 50 тысяч тенге.