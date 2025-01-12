Сколько денег оставляют казахстанцы за стоматологические услуги – данные Нацстата

В региональном разрезе наибольший объём услуг оказали в Астане и Алматы – по 14 млрд тенге. В тройку лидеров также вошли Атырауская область (3,5 млрд тенге) и ВКО (2,3 млрд тенге).

Казахстанцы заплатили более 56,3 млрд тенге за стоматологические услуги в третьем квартале 2024 года, сообщает Бюро национальной статистики.

Свыше 5,3 млрд тенге услуг клиники выполнили за счёт средств бюджета, 47,9 млрд – за счёт средств пациентов, более 3 млрд – за деньги предприятий.

В региональном разрезе наибольший объём услуг оказали в Астане и Алматы – по 14 млрд тенге. В тройку лидеров также вошли Атырауская область (3,5 млрд тенге) и ВКО (2,3 млрд тенге). Меньше всего услуг оказали в Улытауской области – 107 518 000 тенге.

В сфере «Стоматологическая деятельность» на 1 января 2025 года в Казахстане зарегистрировано 2947 юридических лиц и филиалов, а также 2921 индивидуальный предприниматель.