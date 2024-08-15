Как рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев, за шесть месяцев 2024 года в области зарегистрировали 17 случаев заражения различными инфекциями при оказании медицинской помощи. Из них девять случаев произошли в стоматологических организациях, пять случаев в хирургических медицинских организациях, три случая в роддомах.

Отмечается, что в прошлом году зарегистрировали всего девять случаев.

Главный санврач ЗКО дополнил, что после этого в стоматологических организациях организовали семинар «Требования к стоматологическим организациям и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи среди стоматологических организаций».