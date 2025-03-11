Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах?

Весенние каникулы в казахстанских школах продлятся 11 дней — с 21 по 31 марта 2025 года. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК. Чтобы сделать каникулы полезными и безопасными, подготовили план мероприятий в рамках программы «Біртұтас тәрбие», а также гайдбук для учеников 1-4, 5-9 и 10-11 классов. Каждый день отдыха связан с декадой Наурызнама и посвящён важным темам: семейным ценностям, культуре, традициям, благотворительности, спорту и другим аспектам жизни.

В школах пройдут различные образовательные, культурные, спортивные и творческие мероприятия:

театральные фестивали, спектакли и кинопоказы;

мастер-классы;

уроки безопасности;

экскурсии в музеи, научные центры и исторические памятники;

спортивные игры;

благотворительные акции и многое другое.

В ведомстве подчеркнули, что одним из приоритетов остается безопасность детей. Особое внимание уделят профилактике ДТП, соблюдению школьных правил, мерам безопасности на улице и дома, а также кибербезопасности.