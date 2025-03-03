Skype подтвердил прекращение работы в мае

У пользователей Skype будет время, чтобы решить, что делать со своей учетной записью.

Мессенджер и сервис для видеоконференций Skype подтвердил в своем аккаунте в X, что прекратит работу в мае 2025 года. О закрытии платформы ранее сообщил портал XDA.

В сообщении уточняется, что в ближайшие дни можно воспользоваться своими учетными записями, чтобы перейти на платформу Microsoft Teams.

— При входе в Teams с учетной записью Skype чаты и контакты автоматически появятся в приложении, вы сможете продолжить работу с того места, на котором остановились, — говорится в блоге Microsoft.

У пользователей Skype будет время до 5 мая, чтобы решить, что делать со своей учетной записью, а после этой даты сервис не будет доступен.

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