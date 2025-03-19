Следующее заседание Национального курултая состоится в Кызылорде

Как передает передает «24KZ», об этой важной исторической дате упомянули на IV заседании Национального курултая в Бурабае. По предложению Главы государства следующий Курултай пройдёт именно в этом городе.

В статусе столицы Кызылорда пробыла четыре года. За это время принято много важных решений, повлиявших на дальнейшее развитие Казахстана. О некоторых из них отметил президент страны на прошедшем в Боровом Национальном курултае.

– История нашего края уникальна. Огонь просвещения и развития здесь не угасал никогда. Взять, к примеру, само произношение слова «казах». В 1936 года принято постановление: в слове «қазақ» и производных от него словах последнюю букву «к» заменить буквой «х». Так стали писать не «казак», а «казах», не «Казакстан», а «Казахстан», – сказал Кылышбай Бисенов, член Национального курултая.

Сегодня Кызылорда – динамично развивающийся город. Жители региона считают, что следующее заседание Национального курултая, который планируется провести здесь, оставит свой яркий след в истории страны и края.

Ранее сообщалось, что реформа расследования авиакатастроф грядёт в Казахстане.



