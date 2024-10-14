Смерть пятерых детей под завалами сгоревшего дома: стали известны подробности

Министра труда и социальной защиты Светлану Жакупову спросили, правда ли, что мать погибших детей получала адресную социальную помощь (АСП). Министр подтвердила информацию и озвучила подробности. По ее словам, в ночь, когда произошла трагедия, мать уехала в город. Для чего - неизвестно.

11 октября в Костанайской области загорелся частный дом. Когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен огнем, обрушилась крыша. В доме без присмотра взрослых находились шестеро несовершеннолетних детей 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения. Тела были обнаружены в результате разбора завалов. Старший ребенок не пострадал. По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы.

Как сообщает Tengrinews.kz., в кулуарах Мажилиса министра труда и социальной защиты Светлану Жакупову спросили, правда ли, что мать погибших детей получала адресную социальную помощь (АСП). Министр подтвердила информацию и озвучила подробности.

– В тот день, когда произошел этот случай, в 04:30, как говорит старший сын, который был дома... В 05:00 он побежал к соседям. Когда пожарные приехали, к сожалению, крыша уже лежала. Я уже была в командировке, потому что в 06:00 я вылетела в Алматы и была там. Но на место трагедии был командирован директор департамента, - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, чиновник присутствовал в Житикаре "от начала до конца, даже на похоронах". Семье была оказана соответствующая поддержка.

– Да, действительно семья являлась получателем адресной социальной помощи. Кроме того, в семье воспитывались дети под разными фамилиями: два брака было у женщины, от первого брака - трое детей, от второго - двое. Самому младшему ребенку был год. В мае мать получила звание многодетной матери. С первым мужем она в официальном разводе. Где-то летом она получила около 320-330 тысяч тенге алиментов. И АСП ей оказывалась два квартала в пределах 290 тысяч тенге. Выплаты были хорошие. Насколько мне известно, она работала в местном магазине уборщицей, - добавила глава Минтруда.

По ее словам, в ночь, когда произошла трагедия, мать уехала в город. Для чего - неизвестно.

– По каким целям и причинам (уехала - прим.), в рамках следствия не разглашается. Я даже не знаю, почему она уехала. Но факт в том, что в дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 9 часов вечера он затопил печку и ушел. Это мама прислала его, чтобы дети не замерзли, - заявила Жакупова.

Журналисты также уточнили: правда ли, что потерявшей детей женщине выдали квартиру в Житикаре. И не считает ли она, что это не совсем правильно. Сначала министр ответила короткое: "Без комментариев". Однако позднее все же высказалась на эту тему.

– Я не судья, я вам реально говорю. Не зная всех обстоятельств, дать оценку - это, я считаю, я не знаю... Нужно быть чересчур таким уверенным человеком. Если акимат это сделал, значит, акимат счел нужным. Давайте я переговорю с акимом, а потом мы с вами встретимся, - отметила Светлана Жакупова.

Министр добавила, что принцип социальной справедливости должен работать "для всех, везде и всюду".