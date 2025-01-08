Смертельная авария в Самарской области: главврач ЗКО рассказал о состоянии пострадаших. В больнице находятся пятеро взрослых и двое детей.

5 января в Большеглушицком районе Самарской области столкнулись Toyota и Hyundai. Жертв страшной аварии оказалось девять. Семь человек получили различные травмы. По данным ГУ МВД РФ по Самарской области, до приезда скорой медицинской помощи скончались водитель Toyota и несовершеннолетний пассажир Hyundai.

В министерстве здравоохранения РК отметили, что после сообщения о ДТП на территории России с участием граждан Казахстана на место происшествия выехали шесть бригад скорой помощи. Шестерых граждан Казахстана, из них двое детей, транспортировали в больницу на шести автомобилях скорой помощи. Ещё одного пострадавшего казахстанца доставили бригадой департамента ЧС.

8 января на брифинге в Региональной службе коммуникаций главврач ЗКО рассказал о сотоянии пострадавших.

— 41-летний пациент отказался от медицинской помощи, четверых пациентов госпитализировали в городскую многопрофильную больницу, двоих детей в Областную детскую многопрофильную больницу,— пояснил руководитель управления здравоохранения ЗКО Мадияр Утешев.

Главврач ЗКО отметил, что 40-летнюю пациентку из отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии перевели в хирургическое отделение. Один пациент находится в отделении нейрохирургии, ещё двое пациентов получают лечение в отделении политравмы. Возраст мужчин — 21,22,23 года. Состояние всех пациентов оценивается как средней степени тяжести.

— Девочки 6 и 15 лет получают лечение в травматологическом отделении. Состояние оценивается как тяжелое, стабильное, — пояснил Мадияр Утешев, и поблагодарил коллег из Российской Федерации и ЗКО.

На брифинге начальник управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев рассказал, как происходила траспортировка пострадавших. Он отметил, что тела двоих погибших в ДТП казахстанцев также доставили на родину.