Смертельное ДТП на трассе Уральск — Атырау: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Столкновение «ВАЗ-2110» и «Лада Веста» произошло 15 октября примерно в 07:20 на трассе Уральск — Атырау (недалеко от Свистун горы).

Столкновение «ВАЗ-2110» и «Лада Веста» произошло 15 октября примерно в 07:20 на трассе Уральск — Атырау (недалеко от Свистун горы). В результате ДТП на месте скончался пассажир «ВАЗ-2110». В больницу доставили водителей автомобилей. Об этом сообщили в департаменте полиции ЗКО.

В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в ДТП пострадали двое мужчин 54 и 18 лет. Оба они находились в тяжелом состоянии. Их госпитализировали с множественными травмами в Областную многопрофильную больницу. Врачи провели операцию.

Сегодня, 16 октября, в управлении отметили, что состояние пострадавших по-прежнему тяжелое. Они находятся в реанимации.