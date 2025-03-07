Снежный полигон в центре города закрыли в Уральске

Второго марта жители садового общества «Волна» собрались у полигона, заявляя, что рядом с их домами незаконно складируют снег. По их словам, свалка расположена всего в 100 метрах от их домов. Люди опасаются затопления, антисанитарии и разрушения дороги, которую ремонтировали за свой счёт. Тогда вывоз снега временно прекратили, а третьего марта жители и власти города собрались за круглым столом для обсуждения вопроса.

Позже в пресс-службе городского акимата объяснили, что ранее снег свозили на полигон у Телецентра, но в декабре 2024 года его закрыли. Поэтому снег временно складировали в районе завода «Омега» — это место не в пойме реки и не является рекреационной зоной. Оформление документов на эту территорию затянулось из-за сбоя в системе «Геопортал». Однако все необходимые процедуры были проведены, а чтобы дачные участки не затопило, на месте построили защитный вал. Дороги к садовому обществу власти обещали привести в порядок после паводка.

Сегодня, седьмого марта в прокуратуре области сообщили, что полигон закрыт.

— Прокуратура Уральска внесла представление. Оно сейчас находится на рассмотрении. На сегодняшний день полигон закрыт, вывоз снега запрещен на эту территорию, — сказано в сообщении.

Напомним, что на полигон возле жилых домов жители садового общества начали жаловаться еще в декабре 2024 году.