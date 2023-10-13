«Сама решила сюда поехать»: как живут постояльцы социального центра в Уральске
Помощь в условиях стационара начали оказывать ещё в 1945 году. Сейчас учреждение имеет 571 койко-место. В стационаре поучают услуги 281 человек с психоневрологическими заболеваниями, 220 престарелых и 92 человека с инвалидностью первой и второй групп. Полустационар посещают 23 человека с психоневрологическими заболеваниями.
Заместитель директора по социальной работе Талшынай Жунис рассказала, что люди приходят сюда по разным причинам. Кто-то остался без родных, кому-то по состоянию здоровья уже тяжело обслуживать себя. У некоторых есть дети, которые часто навещают своих родных, а к кому-то даже приходят бывшие ученики.
— У нас здесь режим, наши услугополучатели не только сбалансировано питаются, но и получают медицинскую помощь. Если дома можно забыть выпить лекарства, то здесь за этим следят. И потом, не всегда есть время приготовить дома несколько блюд. Кроме того, у нас концерты проходят часто, есть агротерапия (выращивание растений), основа бытовой ориентации, изобразительное искусство, ручное искусство, шитьё и компьютерный кабинет. Они у нас не скучают, тут постоянное общение. Вот представьте, вы на работе, ваши дети в школе, кто будет присматривать за вашей пожилой мамой? Не у всех есть возможность нанять сиделку. Есть и те, кто не имеет детей или не вышел замуж. У кого-то дети живут в других городах и странах. А у нас они под присмотром, медиков и социальных работников, — рассказала Талшынай Жунис.
Надежда Владимировна работала в посёлке Красноармейск главным бухгалтером. После выхода на пенсию уехала к своим сёстрам в Украину. Вернулась женщина, потому что у её подруги заболел муж и за ним некому было ухаживать.
— Я за ним два года ухаживала, пока он не умер. А потом начался коронавирус и в Украину я так и не вернулась. Осталась на родине. Я конечно здесь не родилась, но считаю Казахстан своей родиной. Я ведь тут с восьми лет живу. Потом как это всё случилось, у меня ноги начали сильно болеть, нужно было дом покупать, а ещё и социального работника брать. Его конечно дадут. Но вдруг слягу, ей потом убирать, зачем это. Я сама решила, что поеду сюда. Сёстры мои плакали, не хотели. А я им говорю: «девочки, я не хочу быть никому обузой». Здесь меня хорошо встретили, в трудную минуту они рядом, никогда не откажут. В свободное время я читаю газеты, журналы, где сканворд разгадаю. Могу вязать, но пока такого желания нет, может зимой начну, — говорит Надежда Владимировна.
Председатель общественного объединения «Центр семьи «Ак отау» Алтынай Искалиева сначала создала проект «Буфет на колёсах для бездомных», он работает с 2009 года. А пять лет назад начала проводить танцы для людей «серебряного возраста».
— Сначала танцевали на арбате, народу было очень много. Потом перешли в амфитеатр. Будучи сама в серебряном возрасте, знаю, что нужно сделать для пожилого человека, чтобы жизнь его была комфортной. Это достойная старость, когда хорошая пенсия, отношение к нам уважительное, когда мы не чувствуем себя одинокими. На танцах люди знакомятся, общаются. Есть случаи, когда живя в одном городе, не видясь по 30-40 лет, встречаются здесь. Есть случаи, когда одинокие люди, познакомившись, создают семью. В начале приходили в тапках, в трико, сейчас ходят как на праздник. Приходят часто студенты, молодёжь, устраиваем флешмобы. Недавно пригласили духовой оркестр воинской части, — говорит Алтынай Искалиева.
Недавно в городе открылся центр активного долголетия «Камкор», где старшее поколение может освоить Instagram и egov.kz, заниматься йогой и скандинавской ходьбой. Изучать языки, посещать кружки рукоделия, заниматься живописью и физкультурой на бесплатной основе. По словам директора центра Айгюль Хасангалиевой, в среднем занятия за день посещает от 45 до 55 человек.
— Всё лето и до сих пор в трёх локациях (6 микрорайоне, Зачаганске и на Ремзаводе) наши услугополучатели занимаются йогой. ЛФК и скандинавской ходьбой ещё 35 человек. В тех районах занятия велись на улице, так как помещения нет. Это были локации для тех, кому далеко доехать в наш центр. Туда выезжали наши специалисты по йоге и ЛФК. Можно сказать мобильные группы. Теперь стало прохладно, и конечно, нужны помещения. Но бесплатно никто не даст. Просят в шестом микрорайоне хотя бы одну комнату, но это уже в акимат, — сказала Айгюль Хасангалиева.
Дополнительные локации для занятий спортом:
«Йога на природе» в 6 микрорайоне, во дворе СОШ №44 каждую среду и пятницу с 7:00.
«Йога на природе» в районе Ремзавода, в парке, ежедневно с 7:00.
Занятия по ЛФК в Зачаганске, во дворе СОШ №20.
Центр находится по адресу: Габдулла Тукай 39. Телефон для справок: 8 (775) 198-16-74.
