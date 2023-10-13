Мальчику с аутизмом из Уральска требуется третий курс лечения
Марал Каиршиева — мама особенного мальчика. У её сына Мерея аутизм: отсутствует речь и диагностирована умеренная умственная отсталость.
Всё началось, когда Мерею было три года. Мальчик странно себя вёл и был замкнутым. Тогда Марал обратилась в ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия), где поставили предварительный диагноз — аутизм и направили в центр психического здоровья. Ещё год мама мальчика тешила себя надеждами. Но врачи подтвердили диагноз.
Семья планировала лечение заграницей, открывала сбор на трансплантацию стволовых клеток костного мозга. В Тбилиси такая процедура стоила 7,2 миллиона тенге. Но, к сожалению, нужную сумму собрать не удалось. Тогда семья отправилась в Ташкент. Мальчик получает там транскраниальную магнитную стимуляцию, уколы и массаж. Второй курс Мерей получил в июне. На третий его ждут в ноябре.
— После клиники появилось понимание, он стал хорошо спать, узнаёт родных. Он всё понимает, за собой убирается. Сын начал играть с детьми. Сейчас ему восемь лет, мы учимся во втором классе. Семья у нас многодетная, расходов много, но курс нужно посещать хотя бы каждые три месяца. В конце ноября нам нужно попасть на третий, — говорит Марал Каиршиева.
Семья хочет продолжить лечение в той же клинике. Для того, чтобы начать курс, осталось собрать 440 тысяч тенге.
Все, кто желает оказать мальчику помощь, могут перевести деньги:
номер карты в Kaspi банке: 4400 4301 9196 0613. Счёт привязан к номеру 8 (747) 592-93 -34, Марал Каиршиева.
Номер карты в Halyk Bank: 4405 6397 9775 5574.
Также вы можете позвонить Марал по номеру: 8 (747) 592-93 -34.
